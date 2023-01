- A Kálvária utca nem csak közlekedési szempontból fontos része a kisvárosnak, de ez az a szakasz, amelyen keresztül a Vértesből bezúdul az eső, vagy az olvadt hólé és lefolyik a település alsóbb részeire, akár komoly károkat is okozva. A város 2018-ban, már hosszútávon gondolkozva ennek a problémának a megoldásában, nekiállt az ivóvízvezeték rendszer felújításának. A munka olyan útfelbontásokkal ás átvágásokkal járt, aminek következtében a Kálvária utca felső szakasza szinte járhatatlanná vált – tekintett vissza a projekt kezdeteire Illés Szabolcs, polgármester, aki az átadón azt is elmondta, végül kormányzati pályázatok segítségével sikerült a csapadékvízelvezetési és útfelújítási munkákat elvégezni, befejezni. Hozzátette, az elmúlt hetek csapadékos időjárása alatt bebizonyosodott, a kivitelező a nehézségek ellenére is remek munkát végzett.

Az átadón megjelent Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, az elmúlt mintegy két évben több útszakasz is megújult Csákváron, illetve a hozzá tartozó Móricmajorban, így a mórici bekötőút, a 8126-os Söréd-Bicske út, amely a városon is áthalad és a Csákvárt Gánttal összekötő út, amelynek több kilométeres belterületi szakasza is elkészült. A Kálvária utca megújulása ehhez képest annyiban más, hogy ebben az esetben önkormányzati és nem állami közútról beszélünk. Az eseményen az is elhangzott, hogy a beruházáshoz az állam mintegy 85 millió, Csákvár városa pedig 43 millió forintot biztosított.