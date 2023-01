Sajnos még mindig általános tendencia, hogy a városokban hontalan emberekkel találkozunk lépten nyomon. Szerencsére azonban vármegyeszékhelyünk esetében jobb a helyzet, mint a fővárosban, de azért itt is rengetegen vannak, akik az utcát nevezhetik otthonuknak. A Kríziskezelő központ pedig éppen értük van, hogy az ő életszínvonalukat tegyék jobbá, élhetőbbé. Zsabka Attila kérésünkre részletesen beszámolt arról, hogy jelenleg hány embert tudnak fogadni és milyen lehetőségekkel élhetnek a központba betérők.

- A városban több átmeneti szállás- és menedékhelyünk van, ahova jöhetnek az arra rászorulók. A női átmeneti szállásunk 18 férőhelyes és jelenleg teljesen telített. Itt addig maradhatnak, ameddig nem tudják megoldani, hogy önállóan fenntartsák magukat. Egy másik átmeneti szállásunkon 16 férőhellyel volt állami gondozott fiatalokat tudunk fogadni. Fiúkat és lányokat egyaránt. Fontos azonban, hogy az itt élőknek valamennyi önálló jövedelemmel rendelkezniük kell, illetve előírás a takarékoskodás is. A központi telephelyünkön pedig 41 férőhelyes átmeneti szállást biztosítunk azon férfiak számára, akik rendelkeznek nyugdíjjal, állandó vagy alkalmi munkaviszonnyal és ezt igazolni is tudják. Egy 20 férőhelyes anyaotthonunk is van, ahol nehéz helyzetben lévő édesanyákat tudunk fogadni a gyermekeikkel. Minden átmeneti szállásra igaz, hogy némileg jobb körülmények között élhetnek a lakók, mint a menedékhelyeken - fejtette ki a központvezető.

Ami a menedékhelyeket illeti egy éjjeli és egy nappali melegedőhelyre tudnak behúzódni a hajléktalanok. A központi telephelyen 36 főt fogadnak éjjelre, ahova férfiak térhetnek be szondáztatás ellenében és a közösségi együttélés szabályait betartva. A nappali menedékhely 50 főt fogad, itt tisztálkodhatnak, pihenhetnek, telefonálhatnak és moshatnak. Amennyiben megtelik az éjjeli menedékhely a téli időszakban lehetőség van arra, hogy itt további 20 főt fogadjanak. Illetve a napi egy tál ételt is itt osztják ki a szociális népkonyhán, amihez ingyenesen hozzájuthatnak a betérők. Az átmeneti szálláson élők esetében az étkezés egy minimális összegbe, 125 forintba kerül.

- Fontos még tudni, hogy a központi telephelyünkön található egy háziorvosi rendelő is, ahol heti 20 órában ellátják a betegeket. Ezentúl van egy 10 férőhelyes nappali centrumunk a szomszédságban, ahol könyvtárral, számítógéppel és csomagmegőrzővel egészül ki azon szolgáltatások száma, amit biztosítani tudunk a hajléktalanoknak- tette hozzá Zsabka Attila.

Az utcán élőkre külön figyelmet fordít a központ, méghozzá két utcai szolgálattal, akik az ott élőket látják el és aktív kapcsolatot tartanak velük. Jelenleg 95-100 főt tartanak nyilván. Ők azok az emberek, akik minden nappalt és estét kint töltenek. November és március között a szolgálat teajáratot tart heti háromszor, amikor forró teát, takarót és egy tál főtt ételt oszt az utcán élőknek, amit többnyire 50-60 fő igényel rendszeresen.