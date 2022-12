A Kákics zenekar műsorával kezdődött a negyedik adventi hétvége programja Agárdon, a Csuka csarnok parkolójában, ahol igazi karácsonyi hangulat töltötte be a teret. A Kákics ünnepi műsorának történetbe ágyazott dalai egy székesfehérvári bölcsőcske játékot idéztek a nézők, s hallgatók elé. Kíséretül olyan hangszereket hoztak magukkal a zenészek, amelyek igen népszerűek voltak a paraszti zenében. Ilyen például a bőrduda, a moldvai koboz, a különféle furulyák és a tekerőlant, melyek a különféle vidékek sajátos hangzásait is érzékeltették. A közismert karácsonyi dalok mellett kevésbé ismert ünnepi dallamok is felcsendültek, s természetesen a közös éneklés sem maradhatott el.