A Sóstó Látogatóközpont adta hírül, hogy a Gáspár Attila-rét komoly felújításon megy keresztül, és végre visszatért a - tényleg sokak által hiányolt - (mű) keresztespók is az egyik fára. Mint írták, kikerült egy tábla a rét névadójáról, melyen a többi között az olvasható, hogy Gáspár Attila (1953-2008) fehérvári természetvédő-tűzoltó volt az, aki tulajdonképpen "térképre tette" Sóstót azzal, hogy kezdeményezte a védetté nyilvánítását is. Ez hosszú évek munkája után sikerült is.

Helyet kapott még egy kis tili-toli játék is a gyerekek nagy örömére. Januárban pedig fokozni tudják még ezt is és a meglévő játéklabirintust is, hiszen egy nagy fa játszóteret is átadnak majd. Egy másik bejegyzésben pedig arra kérik a kirándulókat, ne lépjenek a jégre és ne dobáljanak rá semmit. A kutyákat pedig - figyelmeztetnek - még mindig csak pórázon lehet bevinni a területre!