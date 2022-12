Kedden az utolsó, a 24-es szám is a befejezését jelenti a november vége óta tartó találkozóknak, ami egy nagy közösséget teremtett újra a faluban. Ott, ahol sokan nem éltek több éven át társasági életet, de most megtalálták a közösséget, ahol szeretet és összefogás is volt.

A legelső estére kétszázan látogattak el. Minden este más család készült a vendégek (karonülőktől kezdve a nyolcvan évesekig) fogadására, étellel, itallal, süteménnyel, zsíroskenyérrel, mindenféle finom falattal roskadásig megterített asztalokkal. Hangulatot hoztak a hideg téli estékbe mécsesekkel és gyertyafénnyel.