„Ismét átnéztük az idei költségvetést a beérkező elszámolások alapján. Hosszas, aprólékos adatellenőrzések után sikerült mindenkinek a helyi adóegyenlegét letisztázni. Ezzel a pontosítással plusz 6 millió forinttal emelkedtek a helyi adóbevételek. Az iparűzési adó éves elszámolásánál további 9 millió forintos többlettel zártunk.” – kezdődik a bejegyzés. Németh a továbbiakban kiemelte, a település költségvetése stabil, az évet pénzügyi szempontból maradékkal zárták le. Az elszabadult rezsiárak miatt azonban az önkormányzatnak is takarékoskodnia kell. Ezért – ahogy azt már korábban is bejelentette – nem kapcsolták be a fűtést sem a sportcsarnokban, sem pedig a régi óvoda épületében.

Nagy kérdés – fogalmaz a polgármester a bejegyzésben -, hogy a befejeződő hivatalfelújításnál mekkora pluszköltségek merülnek még fel, hiszen a kezdetek óta lényegesen magasabbak az alapanyag- és a munkadíj árak, ezen felül pedig be is kellene rendezni az egyes helyiségeket.

A képviselő-testület csatlakozott Szita Károly, kaposvári polgármester kezdeményezéséhez, amelyben a Megyei Jogú Városok Szövetsége tiltakozik a kifizethetetlen energiaárak miatt az EU parlamentnél. Átszámolták a gyermek és a kedvezményes dolgozói étkezési térítési díjakat is: a gyermekek étkezéséért a jövőben sem kell többet fizetni, ám a dolgozók étkezési díját megemelték.

„Szeretnénk azzal zárni az évet, hogy véglegesítjük az energiaszerződéseket 2023-ra és megkötjük a lakópark szennyvízrendszerének átvételi szerződését. Januárban már a régi helyünkön dolgozhatunk a faluért, és talán visszaállíthatjuk a testületi ülések videó közvetítésének hagyományát is” – zárta a bejegyezést Németh Norbert.