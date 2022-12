Dinamikusan változó világunkban annyi minden történik, hogy sokszor csak kapkodjuk a fejünket. A folyamatok megértéséhez kíván segédkezet nyújtani az egyetem, amely több év óta indít ismét szabadegyetemi előadássorozatot. Ahogy a bevezetőben elhangzott kedd délután: ha megértjük a körülöttünk zajló folyamatokat, alakíthatjuk is őket, ám ha nem, úgy csak elszenvedői lehetünk. A civilizációs problematikákkal foglalkozó előadássorozat a témákat tekintve az általánostól halad a konkrétumok irányába, míg végül többek között olyan területekre érkezik, mint az oktatás, az egészségügy, vagy a gasztronómia.

A nyitóelőadást Szabó Péter, a Kodolányi Egyetem rektora tartotta a Civilizáció mai rendszere és működési struktúrái címmel. Ebben elsősorban a globalizáció kérdését járta körbe különböző szempontok alapján. Hangsúlyozta: a jelenség nem egyedi, hiszen a történelem folyamán több, a mostanihoz hasonló időszakot is átélt az emberiség mi. A Hellenizmus tekinthető az első globalizációnak, amikor a nyugati világ hatással volt más, tőle eltérő civilizációkra. A professzor szerint a magyar történelemben a Mátyás és az 1526-ban bekövetkezett mohácsi csatavesztés közti kevesebb, mint száz év lehetett annyira dinamikus, mint a mai idők. Az előadás végén Szabó Péter azt a következtetést vonta le, hogy ebben a globalizálódó világban a nemzet nem elfelejthető tényező, ugyanis csak az egészséges énképű, a nemzeti identitásukat megőrző népek lesznek ennek a megpróbáltatásokkal teli időszaknak a túlélői, győztesei.

A következő előadásra februárban kerül sor, majd májusig bezárólag négy előadást hallgathatnak meg az érdeklődők. Ezután szeptember és december között minden hónapban terítékre kerül egy újabb témakör. Az előadásokat – melyekhez online is lehet csatlakozni -minden esetben kerekasztalbeszélgetés követi. Kedden délután az elődón kívül ezen Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, a rendezvény fővédnöke és Bordás Sándor, az egyetem oktatója, A magyar kultúra történelmi traumái című könyv szerzője vett részt.