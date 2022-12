Keller János, a Vörösmarty Színház színművésze évek óta rendszeres látogatója a fehérvári idősotthonoknak, ahol rendszerint az alkalomhoz illő műsorral, koncerttel teszi szebbé a bentlakók napjait. Idén legutóbb nőnap alkalmából énekelt az időseknek, most pedig a közeli karácsony a legjobb alkalmat nyújtotta a visszatérésre.

A hosszúsétatéri és a Farkasvermi úti intézményben egyaránt vidáman fogadták a bentlakók a színművészt, aki az előadásában felcsendülő karácsonyi dalokkal és operettslágerekkel csak tovább fokozta a hangulatot. A szépkorúak hatalmas mosollyal énekelték együtt Keller Jánossal az ismerős dalokat.

A színművész szerint ezeken az alkalmakon azért érkezik, hogy adjon valamit az időseknek, de valójában ő sokkal többet kap a mosolygós arcokon és az egyéb visszajelzéseken keresztül. Keller János ígéretet is tett a hálás közönségnek, hogy a jövő évben is visszatér hozzájuk.