Polgárdiból az Így tedd rá Gilice gyermekcsoport interaktív hagyományőrző játékokkal érkezett a kicsikhez. Később a nagyobb korosztály szórakoztatására a KID Rock and Roll De táncegyüttes műsora következett, majd Balogh Krisztofer énekelt.

A délelőtt során még tánc és vers is szórakoztatta a gyerekeket. Andi bohóc gyermekműsora mellett repüléstörténeti kiállítás is várta az érdeklődőket, ahol – nem meglepő – a fiúk körében a repülőszimulátor volt a legnépszerűbb.

A mikulás nap nem maradhat el ajándék nélkül. Az “ajándék szobában” valódi “dömping” várta a lurkókat. Minden gyermek két ajándékot is választhatott magának a kavalkádból.

A rendezvényre nemcsak gondozásban lévő gyermekek érkeztek. Az egyesület azoknak a fiataloknak sem engedi el a kezét, akik beléptek a felnőttkorba és kiléptek az életbe. Nekik továbbra is segítségre van szükségük. A felnőtt lét kezdő szakasza és annak apró-cseprő gondjai számukra kihívást jelentenek, nem beszélve az igazán fajsúlyosabb lépésekről, mint egy lakásbérlés, egy szerződésaláírás vagy munkahely keresés. Néhányan közülük még most is jönnek ezekre az alkalmakra, pedig már saját családot is alapítottak.