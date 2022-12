Közel negyven napirendi pontot tárgyalt Székesfehérvár képviselő-testülete az év utolsó közgyűlésén. Elsőként döntöttek a Városüzemeltetési Szakbizottság személyi összetételének változtatásáról. Tóth Nóra Tímea bizottsági tagsága megszűnt, helyette Répásy Attilát választották meg, aki egyúttal a közgyűlésen tette le hivatali esküjét.

Az időskorú személyek települési támogatása program több éves múlttal rendelkezik Székesfehérváron. A program keretében a város pénzbeli ellátással is elismeri az időskorú személyek közösség- és városépítő szerepét, hozzájárul az időskorú személyek szociális biztonságának megőrzéséhez. A testület döntése értelmében az egy összegben folyósított, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás mértéke 2023-ban is 7500 forint lesz. A támogatás iránt a 65. életévüket betöltött, székesfehérvári lakóhelyű személyek adhatnak be kérelmet.

A benzinárstop megszüntetésének várható következményei miatt a korábban megszavazott járatszámcsökkentés módosításáról is szavazott a közgyűlés.

– Azt a döntést hoztuk, hogy január 9-étől mégsem lét életbe a menetrendcsökkentés, hanem a mostani rendes menetrend tér vissza januárban is, ebben a hálózatban látjuk el és segítjük azokat a fehérváriakat, akik közösségi közlekedést használnak. A megemelkedett üzemanyagárak miatt várhatóan lesznek olyanok, akik azt megfizetni már nem tudják, nem szeretnék, és szeretnének autóbuszt használva áttérni közösségi közlekedésre. Ehhez szeretnénk lehetőséget teremteni – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester.

A novemberben bezárt postafiókok újranyitásának lehetőségéről is tárgyalt a testület. A november 12-i bezárásokat követően az önkormányzat felkereste a Magyar Postát, jelezve együttműködési szándékát. A személyes tárgyalások után a város segítséget ajánlott, s az időszakosan bezárt postafiókok folyamatos működtetése érdekében 2023. január 1-jétől 2024. június 30-ig az önkormányzat átvállalja az üzemeltetési költségek 50 százalékát.

– A Magyar Posta jelezte, hogy a bezárt postahivatalokból kettő, esetleg három nyitható újra. Ezt a lehetőséget szeretnénk teljes egészében kihasználni, akár ötöt is finanszíroztunk volna, de erre nincsen lehetőség. A városi közlekedés földrajzi szempontjait figyelembe véve a közgyűlés egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a maroshegyi és az öreghegyi postát, és ha lehet, a szárazréti postát szeretnénk jövő év elején újranyitni és az ehhez kapcsolódó költségek ötven százalékát megrendelni a postától. Ez 70-80-90 millió forintos költségvetési kiadást jelent 2023-ban. Úgy érzékeljük, hogy ezekben a városrészekben szükség van a postai szolgáltatásra, és nagyon messze elérhető egy másik posta – beszélt a döntés szükségességéről Cser-Palkovics András.

Pozitív előrelépés történt továbbá a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújításának ügyében.

– Eredményes lett a közbeszerzési eljárás, így alá tudjuk írni a kapcsolódó szerződést, ahogy már aláírtuk a Kodály-iskola homlokzatfelújítására és a Tóparti Gimnázium teljes felújítására vonatkozóan is. Ezek a munkák a jövő év elején indulnak – tette hozzá a polgármester.

A magas energiaárak miatt többlettámogatásban részesül a Viktória Rehabilitációs Központ, valamint fejenként egymillió forint plusztámogatást kapnak a fehérvári állatmenhelyek is.