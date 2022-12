Az 1926-ban megnyíló bánya mellé az úgynevezett Rendezőn építették az első lakásokat, s amikor az beépült, jött létre maga Bányatelep, aminek két része Ótelep, majd a későbbi Újtelep. A gánti bánya, különösen az 50-es években „dübörgött”, 15 alkalommal Élüzem címet is nyert, ami akkoriban komoly erkölcsi és anyagi megbecsüléssel járt. Ennek köszönhetően Gánt-Bányatelepen jóval magasabb színvonalú volt az élet, mint az ország más részein. Vonzotta is a lehetőség a bányászokat, illetve a különböző bányászati szakembereket, így sokan távoli vidékekről is a gánti bányában vállaltak munkát. A bányának köszönhetően összejött idegenek egy idő után szoros közösséggé kovácsolódtak, amely egészen a bánya 60-as években történt bezárásáig megmaradt.

Az 50-60-as évek bányatelepi családjainak gyerekei ma már nagymamák és nagypapák, ám tíz évvel ezelőtt Klupács Péter és Németh Mária, Babi úgy döntött, hogy kihasználva az internet előnyeit, megpróbálja összeszedni a régi „bandát”. Az első találkozón hatvanan vettek részt, Az összejövetelt aztán minden évben megszervezték. Célja is lett a társaságnak: méltó módon emlékezni egy olyan szakmára, amit ma már nem is oktatnak és tovább adni azokat az értékeket, amiket bányász, vagy a bányában dolgozó szüleiktől, nagyszüleiktől – kaptak.

Az idei találkozóra mintegy harmincan jelezték részvételüket, ők szombaton a gánt-bányatelepi Fecskepalotában találkoztak. Azon a helyen, ami az évek folyamán „törzshelye” lett a társaságnak és amelynek vezetője, Orbán Péter is csatlakozott a társaság kezdeményezéséhez. Néhány éve hatvan család hatvan mandulafa csemetét ültetett az újtelepi domb környékén, ahová egy bányász emlékhelyet is megálmodtak.

Idén először kétnapos volt az esemény. Szombaton a résztvevők meglátogatták a szociális otthont is, amelynek épülete egykor több család lakhelyeként szolgált. Ha minden jól megy, legközelebb jövő nyáron találkoznak.