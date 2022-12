A 26 éve Fejér megyében alapított Baptista Szeretetszolgálat egyik tengerentúli partnere a floridai One More Child elnevezésű segélyszervezet. Ők szervezték azt az utazást, amelynek során egy 177 éves texasi felsőoktatási intézményből, az University of Mary Harden-Baylor egyetemről tizenegy diák és őket kísérve két baptista lelkész érkezett Magyarországra, hogy bekapcsolódjanak a magyar humanitárius szervezet téli segélyezési feladatainak ellátásába. Hétfőn a két és fél éve felavatott pákozdi logisztikai központban dolgoztak, ruhákat és ajándékokat válogattak: részben az ország legnagyobb adventi adománygyűjtő programjához, a Cipősdoboz Akcióhoz kapcsolódóan, másrészt pedig olyan téli holmit készítettek elő, amelyek rövidesen Kárpátaljára kerülnek, ahol a háború miatt bizonytalan helyzetben várják a keményre forduló telet.