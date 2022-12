Parkokban és parkokon átvezető járdákon környezetvédelmi okokból nem szórnak sót idén sem. Bozai István városgondnok kiemelte, hogy egy új platós gép állt szolgálatba a városgondnokságon, ami évközben a parküzemeltetést segíti, télen pedig az útüzemeltetésben dolgozik, ugyanis több adaptere is van az új gépnek. Ezzel együtt három nagyobb saját teherautó áll rendelkezésre és további hármat alvállalkozótól bérel a városgondnokság. Idén sajnos kevesebb pénz jut a hóeltakarításra is: kevesebb emberrel és rövidebb ideig tart a téli útüzemeltetés. Idén éppen ezért csak december 1-től indítottuk el a hóügyeletet és bízunk abban, hogy március elsején le is állíthatjuk. A készenléti és ügyeleti díjakat is rövidebb időre kell kifizetni. Az energiaár robbanás nagyon komoly lyukat ütött a városgondnokság üzleti tervén, így negyedével kevesebb jut a téli útüzemeltetésre idén.

Amikor enyhébb az idő, akkor elsőfokú a készenlét, amikor pedig az időjárás-előrejelzés azt mutatja, hogy havazás vagy komolyabb lefagyás várható, akkor másodfokú ügyeletbe lépnek. A városgondnokság eszközeihez mérten, legjobb tudása szerint felkészült a télre, de legalább ilyen fontos, hogy a közlekedőknek, lakóknak is fel kell készülniük, hogy télen más körülmények között lehet közlekedni!

Több mint háromszáz kilométernyi közforgalmú járdaszakaszt takarít a városgondnokság, azonban a házak előtti járdák takarítása és síkosságmentesítése, mint mindenhol az országban, Fehérváron is az ingatlantulajdonosok feladata, továbbá, a háztetőkről lezúduló hó eltakarítása és az esetleges balesetveszély jelzése is a tulajdonosok feladata.