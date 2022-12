Hétfőn reggel nemcsak az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása miatt gyűltek össze a diákok a Vasvári Pál Általános Iskola emeleti aulájában, hanem a nemrégiben elkészült, felújított tanterem átadója is okot adott az ünneplésre. Kaszti Tamás és Kasztiné Körmöczi Nóra, valamint Szolnoki Tamás vállalkozásai, a Klaszbau és a Kendel Kft. támogatásával az 1.A osztály diákjai egy teljesen új padlózatú teremben tanulhatnak nap mint nap.

Fotós: Nagy Norbert



Az ünnepségen Laczkó Gábor intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket, aki a felújítást valódi karácsonyi csodaként emlegette. Az igazgató köszönetét fejezte ki a támogatásért, az iskola nevében pedig ajándékcsomagokat adott át a felajánlóknak. A 8. és az 1. osztályos tanulók ünnepi műsorát követően a Kaszti házaspár egy, a felújított tanteremben tanuló diákkal közösen gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.



Kaszti Tamás köszöntőjében kiemelte, hálás szívvel és örömmel ajánlották fel a felújítást, hiszen két gyermekük még most is az intézményben tanul, de azon gyermekei is itt kaptak biztos alapot, akik már jó néhány éve elvégezték az általános iskolát.