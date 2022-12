Még szeptemberben írtunk arról a nem egyszerű döntésről, miszerint a túlélés érdekében "szélesebbre tárja" a Fehérvár Babauszoda és Fittház a kapuit. A Kozáry Ferenc színművész vezette létesítmény ugyanis a rezsiköltségek drasztikus megemelkedése miatt nagyon nehéz helyzetbe került. Kozáry Ferenc akkor még abban bízott, hogy ha több szülő, nagyszülő jön úszni, akkor a nagyobb forgalommal kigazdálkodható lesz valahogy a rezsi. Most azonban a közösségi oldalon szomorú szívvel bejelentette, hogy télre mégiscsak be kell zárniuk a létesítményt.

Az okot mindenki tudja: az abszurd mértékű energiaárak. "Ilyen gáz- és villanyszámlát képtelenség kitermelni, és ott vannak az egyéb költségek, amik eddig a rezsi nagyobb részét tették ki (víz és vízkezelés, oktatók bére, járulékok és a többi) Az ember megszokta, hogy 1200 forint körül van egy uszodabelépő, 3 - 4 ezer egy színházjegy, és nehéz elhinni, hogy ez piaci áron cca. 6 ezer és 28 ezer lenne. Pech, hogy ilyen csúnyán bánik velünk a történelem..." - írta bejegyzésében a színész, aki a feol érdeklődésére úgy fogalmazott, nincs benne a társadalom "reflexeiben" az energia ára. Ahhoz, hogy nullszaldós legyen az uszoda, semmilyen nyereséget, és amortizációt sem számítva , a megszokott vendégforgalom esetén . 30-35 ezer ft-ot kéne kérnie alkalmanként...

A terv tehát az, hogy most szomorú szívvel leeresztik az uszoda vizét, kikapcsolják a keringetőszivattyút és várják, hogy a meleg napsütés egy márciusi napon beköszönjön, mert akkor már hat a napkollektor. És akkor a remények szerint újraindul az uszoda.