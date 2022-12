„Felnőtt csapatunk pazar teljesítménnyel őszi bajnokként várja a tavaszi folytatás, de az örömünk nem lehet felhőtlen, mert először egy U16 serdülő, majd egy felnőtt hazai bajnoki mérkőzésen több szurkoló felelőtlen, sportszerűtlen, rasszista bekiabálásai miatt a labdarúgó szövetség súlyos pénzbüntetésekre sújtotta az egyesületet, amely összege összesen körülbelül 350 ezer forint, befizetési határideje: 2022. december 15.” – tette közzé közösségi oldalán Klein Károly, a Vál KSE elnöke, akit a feol.hu megkeresett az eset kapcsán.

- A Magyar Labdarúgó Szövetség a bajnokság kezdetekor vezetett be egy új szabályt, amely a mérkőzéseken részt vevő szurkolókra vonatkozik: nem lehet szidalmazni, rasszista és megfélemlítő kifejezéseket bekiabálni se a játékvezetőknek, se az ellenfél játékosainak, vagy a hozzájuk tartozó stábtagoknak. Ezzel nincs is semmi probléma, hiszen valahogy gátat kell szabni az elharapózó jelenségnek. Amit nehezményezek, hogy a szövetség nem hagyott türelmi időt a kluboknak és a szurkolóknak arra, hogy megszokják az új helyzetet, hanem azonnal büntetni kezdett érte – mondta Klein, akitől azt is megtudtuk, a váli klub költségvetése évente az egymillió forintot sem éri el. Ez részben az önkormányzat támogatásából, részben szponzoroktól érkezik, de benne van a mérkőzésekre eladott 500 forintos jegyekből befolyó összeg is. Meccsenként átlag 100-120 nézővel lehet számolni, bár ezek között szép számmal akadnak nyugdíjasok is, akik kedvezményesen vehetnek belépőt.

A több mint háromszázezer forintos büntetés alaposan megterheli tehát a klub büdzséjét, nem is tudják ezt az összeget kifizetni. Ezért a klub most felhívással fordult a váli szurkolókhoz – akik miatt a büntetést kapták – és mindazokhoz, akik támogatnák a klubot: segítsenek összeszedni a pénzt, amelyre bő két hetet kaptak a határozat kézhezvételét követően.

Kelin Károly az eset kapcsán azt is elmondta, nem tudja, hosszú távon mennyire lesz betartható az MLSZ ezen rendelkezése, hiszen a falusi amatőr meccsek lényege a helybeliek szórakoztatása, olyan esemény, amelyen némileg a gőzt is ki tudják engedni hétvégente. Ám a kis csapatok nem fogják tudni kifizetni a büntetéseket, a zárt kapus mérkőzések pedig éppen fentiek miatt a megyei osztályokban nem életszerűek.

A feol.hu úgy tudja, a Bakonycsernye együttese is hasonló büntetésben részesült, a klub fellebbezését az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság Fellebbviteli Bizottsága azonban elutasította.