Mint írta, a város szerencsére rendelkezik plusz egy ilyen, két tonnás, Svanehoj szivattyúval. - Mivel módunkban áll térítésmentesen kölcsönadni ezt a gépet, ehhez kértem a fehérvári közgyűlés hozzájárulását, emellett a szakminisztérium beleegyezését is, utóbbi is példás gyorsasággal megérkezett - írta, és egyben kifejezte azt is, milyen fontos, hogy a megyei jogú városok számos területen segítik egymást.

A szakemberek már el is szállították a szivattyút Szombathelyre, így az a téli fagyok előtt már szolgálatba is állhat.