Kedd délután Klébert Antal Szár és környéke természeti értékei címmel tartott vetítéssel egybekötött előadása sokakat vonzott a könyvtárba. Újabb előadásra és a könyvkölcsönzésre is várni kell viszont, mert december 22-vel bezárt a szári intézmény, amely azonban csak a szokásos téli szünet idejére csukta be a kapuját. Amint újra indul az élet az ünnepek után, a könyvtár is ismét kinyit. Erre január 2-án kerül sor.