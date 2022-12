- Tavaly három, idén két kisgyermekkel bővült Bodmér lakóinak száma, ami – ha belegondolunk abba, hogy a 300 főt sem éri el a falu létszáma – nem is kevés! – jegyezte meg az eseményre meghívott Katona László, Bodmér polgármestere a rendezvény előtt. Rajta kívül Schnobl Ferenc, újbarki polgármester is megjelent a babák köszöntésén. Ahogy azt Németh Norbert, Szár polgármestere a megjelent szülőknek elmondta, a közös rendezvény nem véletlen, hiszen a három szomszédos falu több mindenben is együttműködik: Újbarokkal közös önkormányzati hivatalt működtetnek, de Szárra járnak óvodába és iskolába az újbarki gyerekek, sőt a bodmériak egy része is. A vasárnapi köszöntőt így akár a jövendőbeli óvodások és iskolások, illetve szüleik első találkozásának is vehetjük.

A bodméri babákat Katona László, polgármester köszöntötte

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Száron korábban sem volt szokásban a babák tiszteletére fa, vagy fák ültetése, ahogy azt sok más településen tartják, az önkormányzat amúgy is sokat tesz a település fásításának érdekében. A kis ünnepségre meghívottak mindegyike az egyik baba-termékeket gyártó cég felajánlásából vehetett át babaholmikat tartalmazó csomagot, illetve az önkormányzat emléklap átadásával fogadta az új jövevényeket jelképesen a települések közösségének tagjai közé. Az alkalmat kihasználva Németh Norbert azt is elmondta, a hosszú évek munkájának köszönhetően teljesen megújult polgármesteri hivatal hivatalos átadására december 18-án kerül sor. Egyben arra is felhívta a figyelmet, Száron is van lehetőség igénybe venni az újszülött babák után járó egyszeri támogatást, valamint később az óvoda-, és iskolakezdési támogatást is. Ez utóbbi ráadásul nem is kevés, hiszen óvodás korúak esetén 30, iskoláskorú gyermekek esetében 40 ezer forintos támogatást lehet igényelni.