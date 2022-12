A szakszervezet Fejér megyei nyugdíjas tagozatának vezetője Jámbor Ferencné az eseményen elmondta: -Ez egy nagyon régi, szép hagyomány, ami azt jelenti, hogy több mint 30 éve minden évben találkoznak karácsonykor a nyugdíjasok. Igaz, az elmúlt két évben a pandémia miatt ez elmaradt, de még akkor is meg tudtuk oldani azt, hogy tagjainkat, nyugdíjas társainkat meg tudjuk ajándékozni. A két év szünet után nagyon örülünk, hogy újra együtt tudunk lenni, mert nagyon szeretnek találkozni és elbeszélgetni egymással a régi munkatársak.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Ahogy ez minden évben lenni szokott, úgy most is óvodások adták az ünnepi műsort. Ez alkalommal a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola óvoda tagozatának a nagycsoportosai tartottak egy kis bemutatót, dalokkal versekkel, körtáncokkal a mécsesek körül.

Meghívott vendégként volt jelen Farkas László. A terület önkormányzati képviselője elmondta: -Nagyon boldog vagyok, hogy évek óta rendszeresen meghívnak erre a rendezvényre. Mindig is jó volt a kapcsolatom a szakszervezettel és igyekszem is kisebb-nagyobb anyagi támogatással segíteni a munkájukat. Az év legszebb ünnepe a karácsony, a szeretet ünnepe, tehát nem is jöhetnének össze jobbkor a pedagógusok, mint éppen ilyenkor. Szeretek közéjük jönni, mert ők még az én, azóta már felnőtt gyermekeimet tanították. Igazán értékelendő, hogy a pedagógusok együtt tudnak maradni, illetve, hogy mind a mai napig nagyon szoros barátság köti őket egymáshoz. Ezen az ünnepségen össze tudnak jönni, beszélgetnek, elmondják egymásnak a gondjaikat, örömeiket, jól érzik magukat. Ezek a szakemberek nagyon sokat dolgoztak, rengeteg gyermeket megtanítottak sok fontos, hasznos dologra, ezért igazán megérdemlik az élettől, hogy legalább karácsonykor legyenek olyan pillanatok, amikor le tudnak egy kicsit ülni régi kollégákkal és egy pohár pezsgő mellett beszélgetni múltról és jelenről.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

-Az a legfontosabb, hogy legyen békénk és megnyugvásunk, mondta el Mészáros Attila. Székesfehérvár alpolgármestere szintén vendége volt az estének és ő is köszöntötte a megjelent pedagógusokat szép estét, és jó egészséget kívánva mindenkinek.

Ezt követően a tanteremből átvonult mindenki az étkezdébe, ahol megnézhették a nagycsoportosok óvodások vidám kis karácsonyi műsorát.