A Katolikus Caritas évek óta segíti a Kárpátalján élő embereket – részben az orvosmisszión keresztül, részben pedig a partnerszervezetek segítségével. Ez a segítség hatványozódott most február óta, és szükségessé is vált a háború kitörése miatt. Ezt a szomorú hírt az egész világ meghallotta, melynek köszönhetően nagy támogatás indult meg akkor. Az ünnep közeledtével azonban újabb összefogást kezdeményeztek civil szervezetek. Az általuk összegyűjtött adományokat juttatja most el ismét a Caritas Kárpátaljára. Két helyre már el is vitték az adományokat – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón Écsy Gábor atya, a Katolikus Caritas országos igazgatója.

– Nemcsak a dobozok nagysága mutatja, hogy ezekbe mennyi törődés, gondoskodás és szeretet került, hanem a mennyiség is – fogalmazott.

Zugor Zsuzsanna, a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője hozzátette: a mostani adományosztó ünnepség komoly összefogás részeként valósult meg, melyben az önkormányzatok, a vállalati partnerek, civil szervezetek és a Katolikus Caritas is közreműködik.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– E partnerek együttműködésének köszönhetően lehet célba juttatni azokat az adományokat, amelyek a lakossági és a vállalati felajánlás keretében kerültek a civil központokba.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a résztvevőket a fehérvári eseményen. Elmondta, idén az adventi időszakban a háborúra való tekintettel a kárpátaljaiak számára szerveztek gyűjtést, de korábban is számos alkalommal indítottak útjára hasonló akciókat.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Arra törekedtünk, hogy a Kárpátalján élő nemzettársakat tudjuk segíteni. Nagy szívvel, lelkesedéssel és nagy mennyiségben sikerült adományt gyűjteni. Természetbeli és pénzbeli adományokat is kaptunk, több mint 400 csomagot – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Vince. Mint kiderült, négy helyen várták az adományokat: Székesfehérváron, Felsőzsolcán, Csepelen és Nyírkarászon. E héten befejeződik a gyűjtés, és a kiszállítás is megtörténik: 23 településre viszik az adományokat. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a gyűjtést a későbbiekben folytatják, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai segítségével is.