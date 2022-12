Ők azok, akik azonnal indulnak, ha egy kisbaba bajba kerül. Speciális autóik gyakorlatilag a gyermek intenzív osztályok „meghosszabbított karjai”, a gyors mozgású személykocsival nagyon hamar a helyszínre ér a szakorvos, szakápoló és teljes méretválasztékú rohamfelszerelést juttatnak a bajbajutott gyermekekhez, csecsemőkhöz. Tehát ezek az autók nem szállítanak beteget, feladatuk a súlyos, életveszélyes állapotú gyermek állapotának stabilizálása. Ez a módszer gyorsabb és költségkímélőbb megoldást jelent, mint a hagyományos rohamkocsik bevetése. Az elmúlt 17 évben mintegy 40 ezer kisbaba, kisgyermek élletét mentették meg a segítségükkel, számos Fejér megyei baba szülei is hálásak nekik, hogy gyermekük életben maradt. Az alapítványt egyébként gyermekintenzíves szakorvosok és szakápolók hívták életre és működtetik mindennapi gyógyító munkájuk mellett.

Az Országos Mentőszolgálattal szoros együttműködésben dolgoznak ezek a gyermek mentőorvosi kocsik, amelyek közül a legelső 2005-ben állt szolgálatba az alapítvány segítségével. Az egy Ford Focus volt, de az igazi nagy ugrás 2018-19-ben a két Mondeo beszerzése volt, ebben a két kocsiban már jól elfértek a mentéshez szükséges műszerek, kellékek. A két Mondeo nagy hátránya, hogy terepen, járdán, sárban sokszor leért az alja. Volt például olyan esetük, hogy egy lezuhant mentőhelikopterhez, a szántóföld közepére kellett vonulniuk. De amikor Veronába, a buszbaleset sérültjeihez siettek, akkor 900 km-en keresztül 200 km/h átlagsebességgel tették ezt.

A hat autóból mostanra kettő az évek folyamán úgy elhasználódott, hogy azokat cserélni kell. Az új, terepjáró jellegű autók hosszú távú megoldást jelentenek, viszont még több mint 60 millió forint hiányzik.

Az ezt segítő gyűjtés élére állt a sárszentmihályi Masterplast Nyrt. Mint megtudtuk, három módon is segíthetünk. Az egyik a 13600-as telefonszám felhívása és a 67-es kód megadása, amellyel hívásonként 500 Ft-tal segíthetjük az új gyermekmentő-orvosi autók megvásárlását. Ugyanezt tehetjük a fenti számra küldött SMS-sel is, melybe a 67-es üzenetet kell beírni. Harmadik lehetőségként pedig az alapítvány bankszámlájára is utalhatunk pénzt( Raiffeisen Bank: 12010374-00113575-00100005 Közlemény: Adomány MOK Volvo).