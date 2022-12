Nemcsak zenekedvelőket vár a Móri Ifjúsági Fúvószenekar a péntek este hatkor kezdődő koncertre, hanem minden ismerőst, érdeklődőt, ugyanis a zenészek csapata kettős ünnepet tartanak ezen a napon. Az egyik ok, amiért zenéjükkel kényeztetik a hallgatóságot, az az, hogy most ünnepli a zenekar a negyvenéves fennállását. A másik ok természetesen az, hogy nem telhet el karácsony a móri fúvósok nélkül. A kettős ünnepre való tekintettel más művészek is színesítik a karácsonyi koncertet. Részt vesz a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kórusa, a DanceArt Táncstúdió, az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, valamint a Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület.

Az előadás ingyenes és regisztrációhoz sem kötött, így nem kell készülni semmivel, csupán csak elmenni a Wekerlébe , és ott egy szép, meghitt és hangulatos estét eltölteni, ünnepelve a születésnapos zenekart és várva a karácsonyt.