Az első időszak alapvetően kedvező üzemeltetési tapasztalataiba már az októberi 52. Autóbusz Szakértői Tanácskozáson bepillantást nyertünk, időközben pedig a Volánbusztól is kaptunk kiegészítő adatokat a járművek teljesítményére vonatkozóan, október 31-ig bezárólag – olvashatjuk a Magyarbusz oldalán.

Az első egyedek megérkezésével egyidejűleg a töltőbázis is beüzemelésre került, amit a Volánbusz Börgöndi úti telephelyén építettek ki.

Az utolsó példányok megérkezését követően itt adták át a teljes e-flottát és tettek pontot a beszerzés végére. Remélhetőleg a jövőben tovább bővülhet a csapat, mivel az első hónapok eredményei szerint, az elektromos buszok remekül teljesítenek.

Az első darabok az elavult és korszerűtlenné vált dízelmeghajtású példányokat váltották le, amiből hét darab azonnal selejtezésre is került a Volánbusz buszparkjából. A további öt busz érkezésével pedig az állományban lévő buszokat lehetett más településekre delegálni, ahol ezekkel a példányokkal váltották ki a kiöregedett társaikat.

2022. júliusa óta futó ebuszok 2022. október 31-ig összesen 115 350 kilométert tettek meg. A Volánbusz adatközlése szerint, – az utolsó példány csak október 13-án állt szolgálatba – a társaság számításai szerint máris mintegy 122 tonna szén-dioxid kibocsátásától kímélték meg közvetlen környezetüket– írja az oldal.

Az adatokból kiderül, hogy az Ikarus ebuszainak legfőbb erénye az energiahatékony működés. A Fehérváron teljesítő elektromos buszok átlagos, havi futásteljesítménye 4275 kilométer. Eddigi szolgálatuk alatt az átlagos energiafogyasztásuk 0,84 kWh volt kilométerenként. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azóta beköszöntött a hideg és ilyenkor a fogyasztás is értelemszerűen megnő. Ehhez képest, ez is csak minimális pluszt eredményezett, mindösszesen kilométerenként 0,86 kWh-ra nőtt.

A portál szerint ez nemzetközi szinten is kifejezetten kedvezőnek számít a jármű méreteihez képest, és a legjobbnak a társaság által jelenleg üzemeltetett elektromos hajtású busztípusok között. Mindezek mellett a buszok utas kapacitását tekintve is a kategóriája éllovasa az Ikarus 120E.

A Volánbusz azért azt is megemlíti, hogy az egyes típusok eltérő üzemeltetési és terepviszonyok között futnak, tehát az eredmények is eltérőek lehetnek.

A típus valós energiafogyasztási adatokból számított, egy feltöltéssel teljesíthető hatótávja nagyjából 299 kilométer. Fehérvár leghosszabb útvonala 286,2 kilométeres, ez a táv a 314 kWh összkapacitású akkumulátorcsomag egyszeri feltöltésével teljesíthető. Ha mégis szükség van a napközbeni rátöltésre, a buszok pihenőidejében ez megoldható. A Volánbusz adatai szerint 2022. október 31-ig a buszokba összesen 99 282 kWh villamos energiát tápláltak be.

A Volánbusz szerint 2022. augusztus 1. és 2022. október 31. közötti három hónapos időszakra vonatkozóan, inkább a töltőberendezések működésével voltak kisebb problémák. A gyártó által garanciában javított hibák között is csak három alkalommal kellett több napos kényszerpihenőt tartaniuk a buszoknak. Csak egy busz esett ki a forgalomból hosszabb időre, az is egy karambol miatt. Ezt a járművet 11 napig kellett nélkülözni a közlekedésből.

Egy biztos, eddig nagyon jók a visszajelzések az Ikarus 120e buszaira.