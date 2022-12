1. Rém­álomszerű vége lett a vasváris diák külföldi tanévének

Álomnak indult, de idő előtti, rém­álomszerű vége lett annak a külföldi tanévnek, amit az AFS programban töltött a vasváris diák. Tíz hónap helyett végül november közepén a szülei hozták haza a lefogyott, lelkileg magára maradt csákvári tinédzsert Lublinból - számoltunk be a szörnyű utazásról januárban.

Füzes Pétert vonzotta a lehetőség, hogy egy tanévet külföldön töltsön. Családjával korábban élt Németországban, gondolta, egyedül is kipróbálja magát, hogy mennyire tud helytállni egy idegen országban. Az első napokban minden jól is alakult, bár a fogadó család Peti szerint elég visszafogottan viselkedett. A visszafogottság aztán teljes közönybe váltott, mi­után elkezdődött a tanév. Az 58 négyzetméteres lakásban Peti egy „sufnit” kapott, aminek csak egy apró, függöny nélküli belső ablaka volt, így bárki beláthatott a hozzá. Befogták a házimunkába is: a magyar diák kertet ásott, nemcsak a saját szobáját tartotta rendben, de vele takaríttatták hetente a fürdőszobát és a WC-t is (előfordult, hogy a családfő mögötte állt, hogy ellenőrizze, valóban kimeri-e a csészéből a vizet, mielőtt kisikálja). A család kutyájának sétáltatásába is beszállt. Peti úgy gondolta, a békesség és a beilleszkedés érdekében ezeket meg kell tennie. Szó nélkül végezte hát a rá kiszabott feladatokat.

Cserébe azonban semmit sem kapott.