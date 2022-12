Mosolygós arcok 11 órája

Rekordot döntött Andi bohóc megyei adománygyűjtése

Széles körű összefogás kezdődött, amikor az adománygyűjtő akció elindult a megyében, ami idővel még azon is túl mutatott. Idén is nagyon sokan fogtak össze az Újra segíthetsz egy mikulás csomaggal akcióhoz, amely a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is túlszárnyalta a tavalyit.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben már járt a Mikulás. Forrás: Szervező

Andi bohóc köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segített: – Valamennyi civil önkéntesnek, gyűjtőpontnak, a megye lakosainak hálával tartozunk a rászorulók nevében. Tavaly 1800 csomag gyűlt össze, idén 1900! Elképesztő, hogy az emberek még a legnehezebb helyzetekben is képesek összefogni, hogy vidámabb, mosolygósabb karácsonnyal ajándékozzák meg a nehéz sorsúakat. Télapó, télanyó, krampusz, fotós és Andi bohóc már idén 18 intézményben járt, de még sok-sok helyszín vár rájuk egészen karácsonyig.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!