A pezsgőkóstoló a proseccótól indult, majd a technikának megfelelően haladt a champagne irányába, miközben a magyar pezsgő mellett a spanyol cava is előkerült. Az italok mellé megfelelő ételeket, kisebb falatkákat is kínáltak, de a testi táplálék mellé szellemi is jutott, hiszen Bálint László a bemutatott nedűk készítésének titkait és az alapanyagukként szolgáló szőlőfajtákat is megismertette az est vendégeivel, az alapítvány támogatóival.