A városvezetés már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a Magyar Postával annak érdekében, hogy a fehérváriak számára minél előbb ismét használhatóvá váljanak az ideiglenesen bezárt postafiókok. Online fogadóóráján Cser-Palkovics Andráshoz a maroshegyi posta ügyében intézett kérdést a városrész egyik lakója, amelyben kifejtette, nagy szükség lenne az újranyitásra.

– Az önkormányzatot is váratlanul érte a Posta döntése, hogy öt fehérvári postahivatalt bezárnak. Azonnal felvettük a Postával a kapcsolatot és jeleztük, hogy az önkormányzat kész finanszírozni a postahivatalok működtetési költségét, ha erre jogi lehetőség van – írta válaszában a polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a Postától újonnan, múlt pénteken kapott válaszból az derül ki, hogy Fehérváron mindössze két postahivatal újranyitására van lehetőség, de ezekre is csak abban az esetben, ha az önkormányzat kész a működési költségek 50 százalékát finanszírozni. – Ezt a város kész megtenni. Az ügyben a közgyűlésnek kell állást foglalni. Szerintem legalább három külső postahivatalt, így a maroshegyit is újra kell indítani, lehetőség szerint a jövő év elejétől. Folytatjuk az egyeztetéseket a Postával – írta Cser-Palkovics András.

Megkerestük Brájer Évát is, aki a városrész önkormányzati képviselőjeként elmondta, úgy látja, ez a kérdés megosztja az embereket. Mint mondta, az idősebb generációnak nagyobb szüksége van a postahivatal működésére, hiszen, ha nem kapnak hozzá családi segítséget, vagy nincs meg a szükséges technikai eszközük, nagyon nehéz eligazodniuk az elektronikus világban, ahol esetleg a postafiók nélkül tudnák befizetni számláikat. – A fiatalabb generáció viszont, ahogy látom, már nem tölt időt azzal, hogy postára járjon, ők igyekeznek mindent, amit csak lehet, az online térben elintézni – emelte ki a képviselő. Brájer Éva ismét hangsúlyozta, a város nem kapott tájékoztatást a Postától a fiókok bezárásával kapcsolatban, ők is a sajtóból értesültek a hírről. – Polgármester úr a döntést követően megkezdte a tárgyalást a Posta vezetőivel, ami azóta is folyamatos – mondta a képviselő. Brájer Évától megtudtuk, ezekben a napokban több ülésen is tárgyalják ezt a kérdést, pénteken pedig a közgyűlés elé kerül a döntés. A képviselő kiemelte, a város szándéka, hogy elsősorban a külső városrészekben élőknek segítsenek a postahivatalok kérdésében.