Bicske az 1-es főútról, a Tatai úton is megközelíthető, valamint Felcsút felől is vezet egy út, a homokbánya és a hulladéktelep mentén. E két útvonalat köti össze egy 1,4 kilométeres útszakasz, amely rövidsége ellenére igen fontos szerepet tölt be, hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Teherautók, ipari forgalomban részt vevő járművek kerülik el használatával a város lakóövezetét, tehermentesítve azt. A lakossági használóknak pedig leegyszerűsíti és lerövidíti az útját, a céliránytól függően. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné bicskei polgármester és Nyul Zoltán, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) ZRT. vezérigazgató-helyettese foglalták össze a projekt első ütemének lezárását megelőző eseményeket.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Lassan mindenki megtanulja a környéken, mit is jelent az intermodális fejlesztés kifejezés, hiszen lépésről lépésre követik a beruházás folyamatát. Bicske vasútállomás központtal korszerűsítik a közösségi közlekedést, amely a környékbeli, vasúttal nem rendelkező települések utazóinak is fontos változásokat hoz. Színvonalasan, gyorsan, egymáshoz igazodóan alakulnak át a vonattal és autóbusszal közlekedők számára a szolgáltatások, valamint az autókkal az állomásra érkezők és onnan távozók lehetősége. Az átszállások gyorsabban történnek, megnő a parkolók száma, illetve a második ütemben megépül a régihez hasonló új állomás épülete is. Az építkezés közben is használják az utasok a már átadott létesítményrészeket, s az állomás környékén is látványosak a változások.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő elmondta: a Pannónia Szíve területként emlegetett térségben a legnagyobb beruházás zajlik nettó tízmilliárd forint értékben, s s az ismert változások ellenére sem szakad meg. Az átadott elkerülő út egy szakasza a bicskei nagyállomásról kihelyezett vasúti átrakodóhoz vezet, ennek elkészülte is a finisben van. Ez az ottani lakosoknak minőségi változást hoz az életébe, hangsúlyozta Bálint Istvánné bicskei polgármester. Az új út része egy, a vasút felett átívelő híd, a város belsejében azonban lebontották a gyalogos felüljárót, ami veszélyessé vált.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A vasút egyébként kettészeli a várost, a most átadott 53 méter hosszú hídszakasz beépült az új útba, plusz összeköttetést teremtve a településen kívül, mégis annak közelében. A nagyszabású beruházás az előírások értelémben NATO-kompatibilis, hangzott el a szakszerű magyarázat. Külsőre, látványként is másként fest a nagyállomás környéke, ahol még nagy erőkkel folyik az átalakító építkezés. A peron-aluljáró használatával az eddig kerülővel elérhető városrész a gyalogosoknak gyorsan és röviden megközelíthető oda-vissza, mondta el Nyul Zoltán, a NIF vezérigazgató-helyettese. A kivitelező HÍD Zrt. munkatársai is részt vettek a szerény ünnepségen, ahol a hordógurítás sem maradhatott el. A hídavatások tradicionális eleme ez, hagyományos magyar boroshordót gördítettek át a vasút felett ívelő útszakaszon az avatók.