– Általában ételeket adományozunk, most azonban a karácsonyi csomagokra fókuszáltunk: többek között tisztálkodószereket hoztunk – mondta a helyszínen Polgár Emma Piroska hetedik osztályos DÖK-elnök, aki szerint ezúttal még az eddig megszokottnál is több adomány gyűlt össze a tanulók jóvoltából.

– Tudtuk, hogy szűkösebb időszak elé nézünk, de eltökéltük, hogy az utcai hajléktalanoknak is karácsonyi csomagokkal kedveskedünk, ezért kerestük meg pár héttel ezelőtt a Tóvárosi-iskola vezetését – nyilatkozta az adományok elhelyezése után Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője. Így a konzerveken kívül édességet, dezodort is szívesen vártak. Ezek mind a hajléktalanoknak szánt ajándékcsomagokba kerülnek. – A tanárok hozzáállását külön köszönjük, mert nekik a gyerekeket is érzékenyíteniük kellett, hogy valóban sikeres legyen az akció – tette hozzá a központvezető. Majd kiemelte, több iskolából is kaptak már adományt, és várhatóan kapni is fognak még.

Zsabka Attila (hátul) örömmel fogadta a Tóvárosi-iskola pedagógusainak, diákjainak segítségét. Az akcióról Polgár Emma Piroska (jobbról a 4.) is mesélt

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Lapunk kérdésére elmondta, ha "gazdagabb lesz a Jézuska", az számukra is nagy öröm – ehhez pedig bárki hozzátehet. Vagyis december 24-éig a karácsonyi csomaghoz civilek és szervezetek egyaránt adhatnak abba illő adományt, például tartós élelmiszert, édességet, gyümölcsöt vagy 3in1 kávét. Ezenkívül nagy segítség a mindennapokra nézve a kifejezetten a férfiak részére szóló meleg téli ruhanemű, a bakancs, téli cipő. Ezeknek híján vannak, kevés érkezik belőlük, s mivel az idő egyre hidegebbre fordul, egyre nagyobb szükségét érzik ezeknek a ruhadaraboknak.

A Sörház tér 7. szám alatti telephelyen reggel 8-tól este 6-ig mindig tartózkodik olyan személy, aki át tudja venni a felajánlásokat.