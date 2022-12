Összesen 81 családhoz csengettek be a karácsonyi ajándéknak is beillő csomagokkal a képviselők, ezzel összességében több mint kétszáz embernek tették boldogabbá az ünnepeket Zámolyon. A rászoruló családokat az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, a védőnő, az óvoda és az iskola javaslatai alapján választották ki. – A katolikus karitásszal és a Vöröskereszttel karöltve karácsony előtt minden évben szoktuk támogatni a leginkább rászorulókat, amire néhányszáz ezer forintot költünk rendszeresen. Ám ebben az évben jóval nehezebb lett az élet, így a szokásos húsz helyett több családnak is jól jön a támogatás – mondta a feol.hu kérdésére Sallai Mihály polgármester.

A zámolyi önkormányzatnak – hasonlóan a többi megyei önkormányzathoz – alaposan át kellett gondolnia ezen az őszön, mire és mennyit költ a továbbiakban. A prioritási sorrendben az első három helyre a rezsiköltségek, a családok támogatása és a munkahelyek megtartása került. Így juthatott az idén mintegy 1,5 millió forint a karácsonyi csomagokra, amikbe a szokásos tartós élelmiszerek mellé került gyümölcs és édesség is. Az egy fős háztartásokhoz nagyjából 12 ezer, míg a 6-7 fős családokhoz 50 ezer forint értékű áru került. A polgármester azt is örömmel látta, hogy a hivatalon kívül magánemberek is adakoztak, akadt olyan, aki játékokat vásárolt és tett az általa felajánlott csomagokba.

A meglepetést mindenhol örömmel és meghatottan fogadták.