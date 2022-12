Maga a polgármester, Mészáros Kartal énekművész alig öt hét alatt szervezte meg a helyi kórust, amelybe természetesen a másik településrész, Nagyegyháza dalosai is beléptek. Jézusról, a karácsonyi reménységről énekeltek hangszeres játék kíséretében, s a mint elmesélték csupán ketten nem helyben lakók. Fehér Diána jegyző és Bonaventura bicskei és óbarki plébános is csatlakoztak a kórushoz, amelyet a polgármester a debütálásukat követően folyamatosnak remél. „Dicsőség a magasságban Istennek! Nyisd meg a szíved, és szeress!” - hangzottak fel a dalok.

Avatóünnepség is volt egyben a negyedik gyertyagyújtási bensőséges esemény alkalmával, a polgármesteri hivatal újabb traktussal bővült éppen a közösségi rendezvények kényelmét szolgálva. A Magyar Falu Programban húsz millió forintot nyert az önkormányzat erre a célra, tágasabb lett általa a belső tér, konyha, vizesblokk készült az új részben. A színpadot az önkormányzat saját költségéből fedezte, s alakította ki, eszközökre, világításra, technikára további kétmillió forintnyi pályázati összeget fordítottak, illetve újabb magyar falus pályázatból még 5,5 millió forintot költhettek a közösségi célokra. Ez utóbbi összegben szerepel egy közművelődési munkatárs bére is, számolt be róla az ünnepségen részt vevő Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.