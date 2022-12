3. Élet a lángok után - A kiégett Lövölde utcai lakásban jártunk

A társasház is megsínylette a történteket – árulta el Blanyár Zoltán, a lépcsőház közös képviselője. A kárfelvétel már megtörtént, a biztosító szakemberei már a tragédia másnapján kijöttek. – Sok minden tönkrement a lakáson kívül is: felfelé a füst szállt, lefelé pedig áztak a lakók. Megolvadt a szigetelés is sok helyen, és több ajtót is javítani kell – sorolta a közös képviselő. A lépcsőház liftjében még ma is füstszag van, félelmetes volt vele az utazás. A felsőbb emeleteken pedig ismeretlenre égett építési maradványok tanúskodnak az áprilisi tragédiáról.