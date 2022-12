Januárban immáron két éve annak, hogy megnyitotta kapuit a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári központja, jelenleg pedig már a Középiskolás Program (KP) negyedik felvételi időszaka zajlik.

– Ez egy tehetséggondozó program, amelybe érdeklődő, nyitott diákokat keresünk. Ez nem azt jelenti, hogy csak kitűnő tanulókat várunk a programba, hanem olyanokat is, akik tudatosabban akarnak készülni a továbbtanulásra, és szeretnének olyan különböző társadalomtudományi területeken elmélyülni, melyekre az iskolai kereteken belül nincs lehetőség. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az iskolát helyettesítjük, sokkal inkább egy plusz képzést nyújtunk. – mondja Szabó Bakos György programkoordinátor.

A programban részt vevő diákok különféle, a középiskolai tanulmányaikat kiegészítő online kurzusok közül válogathatnak kedvünkre. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek, tetszőlegesen elvégezhetnek bármennyi kurzust az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt kapnak az érettségi évének tavaszán. A kurzusok kezdő és záró időpontját úgy alakították ki, hogy tanévkezdéskor és a félévzáráskor, valamint év végén ne terhelje a diákokat.

A tudományterületek közül főként a társadalomtudomány témaköre iránt érdeklődőknek adhat hasznos plusz tudást és ismeretet a program, ám a reáliák iránt érdeklődő, műszaki beállítottságú diákoknak is ajánlott a jelentkezés, hiszen a jövőjük szempontjából ők is hasznos tudásra tehetnek szert. A diákok elmélyülhetnek többek között a jog, a pszichológia, a közgazdaságtan, az irodalom és a történelem témakörében is. Tehetik mindezt saját időbeosztásuknak megfelelően, igazítva kiegészítő tanulmányokat az iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságukhoz.

– A képzések alapvetően online formában zajlanak, egy kurzus általában négy, nyolc vagy tizenhat hétig tart. Azt szoktam javasolni a diákoknak, hogy elsőként az íráskészség kurzusra jelentkezzenek, mert az nagyon jó alapokat ad. Megtanulják például a pályázatírást, az önéletrajzírást, és ezek a jövőben, például amikor egy nemzetközi útra, kirándulásra vagy később egy állásra jelentkeznek, nagy hasznukra válhat. – teszi hozzá a programkoordinátor, s ha már a nemzetközi túráknál és a közösségi programoknál tartunk, ideje megemlíteni, hogy az MCC-ben sem csupán a tanulás körül forog a világ.

A program során ugyanis nagy hangsúlyt kapnak a közösségépítő események: az alapvetően e-learning alapú képzést havonta egy országos, személyes megjelenést igénylő készségfejlesztő nap, úgynevezett KP Szombatok, valamint közösségépítést segítő tehetségtáborok és tanulmányi kirándulások teszik teljessé.

– A kapcsolatépítés nagyon fontos számunkra. Amikor találkoznak nálunk a diákok, sok esetben, amikor leülnek egymás mellé és elkezdenek beszélgetni, kiderül, hogy egyébként egy iskolába járnak. Itt lehetőségük van megismerkedni más iskolákban, más városokban tanuló diákokkal is. Legutóbb például a győri MCC központban voltunk klubdélutánon, nemrég pedig vitaversenyen vettek részt a diákok, ahol az ország különböző pontjairól érezőkkel volt lehetőségük találkozni. A nyári táborainkba érkeznek diákok Erdélyből és Kárpátaljáról is. Rengeteg lehetőség rejlik az itt köttetett barátságokban, a kapcsolati tőke fontosságára mindig igyekszem felhívni a diákok figyelmét. – magyarázza Szabó Bakos György.

A középiskolás diákok január 31-éig jelentkezhetnek a tehetséggondozó programba, a bekerüléshez csupán egy esszét kell írniuk a leendő MCC-seknek. Az esszé témája kevéssé kötött, a diákok beszámolhatnak egy olvasás- vagy filmélményükről vagy épp egy színházhoz kötődő tapasztalatukról is.

– A lényeg, hogy nem egy olvasónaplót várunk, hanem hogy megtudjuk, az adott diákot mi fogta meg az adott műben. Az írás lehet akár kritika is, ezt teljesen rájuk bízzuk. – mondja a program koordinátora.

S hogy mit ad még a program az online kurzusokon és a közösségépítő programokon túl? Itt vannak például a nyelvi kurzusok, melyek a kis csoportlétszámnak köszönhetően minőségi, diákközpontú oktatást biztosítanak. A tanulók részt vehetnek különféle történelem-, vita- és problémamegoldó versenyeken, melyek lehetőséget adnak arra, hogy az adott szakma legjobbjaitól tanulhassanak és megismerjék az MCC Egyetemi Programjának tagjait is.

A Középiskolás Programra való jelentkezés részletes feltételeiről és a program további érdekességeiről a kp.mcc.hu oldal ad tájékoztatást.