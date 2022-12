A fogyatékosság világnapján, december 3-án világszerte azokra az emberekre hívják fel a figyelmet, akik valamilyen fogyatékossággal élik mindennapjaikat. Ezen gondolat mentén hívta életre az Ölelés az elfogadásért címmel hirdetett flashmobot Kovács Szilvia, a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-műsorvezetője.

– Azért is tartottam fontosnak ezt a mai eseményt, mert nekem is van egy autizmussal élő kislányom. Szeretném, hogy lássuk azt, hogy ők is ugyanolyan emberek, mindegyiküknek különleges tehetsége van. Mindenkiben ugyanolyan szív dobog, lehet bárkinek bármilyen problémája, senki sem tökéletes. Ezzel a mai rendezvénnyel mutassuk meg azt, hogy mindenki ugyanolyan ügyes, okos és szép – fogalmazott a rendezvény háziasszonya.