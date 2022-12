Frissen Fejérből 41 perce

Mikor közlekedik a fehérvári adventi kisvonat? - Menetrend (videó)

Ahogy minden évben, most is csodás, mesevilágból "eltérített" kisvonat zakatol a város karácsonyfája alatt. Többen jelezték, nem működik éjjel-nappal, ami persze teljesen ésszerű, mégsem számít rá mindenki, hogy bizony van, amikor a kisvonat is pihen. Mutatjuk a menetrendet!

Horváth-Buthy Lilla Horváth-Buthy Lilla

A gyermekek kedvenc szórakozása az adventi forgatagban ez a kedves kisvonat Forrás: Horváth-Buthy Lilla / FMH

A kisvonat nem összetévesztendő a fényvonattal, amiről már korábban írtunk, ez miniatűr és nem ajánlatos (sőt egyenesen tilos) rá felszállni. Egy valami azonban közös bennük: mindegyiknek megvan a maga menetrendje. Ha kíváncsiak erre a látványosságra, az alábbi időpontokban érdemes a Városház térre érkezni: hétköznapokon a délelőtti gyermekműsorok idején, azaz 9-12 óra között, délután pedig 16 órakor indítják újra útnak, s egészen 19 óráig nyújt élményt. Szombaton és vasárnap 16-20 óra között közlekedik a játékvonat, melyen egy kedves mackó és sok-sok ajándék is utazik. Úgy készüljenek, hogy a gyerekeket nagyon nehéz a kedvenc szórakozásuk mellől haza, vagy a város további pontjaira invitálni. Ez is egy érv lehet amellett, hogy néha leálljon a vonat.

