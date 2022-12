A napokban hivatalosan is átadták Pusztaszabolcs megújult főzőkonyháját, mely a belügyminisztérium pályázatán elnyert 95 millió forintos támogatásból és az önkormányzati önrészként hozzáadott további 60 millió forintból újulhatott meg.

A nagyszabású fejlesztés a mintegy négyszáz négyzetméteres konyha mellett érintette a raktárakat és az étkezőt is, s a megújult környezet mellett új géppark is támogatja a helyi közétkeztetést.

– Magyarország kormányának az a célja, hogy minden településnek, Magyarország minden régiójának, járásának versenyelőnyt biztosítson, ennek megfelelően azokat a programokat és projekteket kívánjuk támogatni, amelyek a helyiek dolgoznak ki, hiszen ők tudják legjobban, hogy mi biztosít számukra valódi versenyképességet, versenyelőnyt. – mondta az átadón a helyi média kérdésére Latorcai Csaba miniszterhelyettes, aki kiemelte, Pusztaszabolcson az elmúlt években számos beruházást támogatott a kormány, járdák, utak újultak meg, szociális és köznevelési jellegű támogatások is érkeztek a településre.

A település polgármestere, Simonné Zsuffa Erzsébet a jövőre nézve közösségi oldalán úgy fogalmazott, a soron következő nagy fejlesztés egy új bölcsőde felépítése lesz, melyre 336 millió forint támogatást nyert Pusztaszabolcs önkormányzata.

Vezető képünk illusztráció!