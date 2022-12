Miután Kálmán Andrea, az osztály vezető főorvosa rövid köszöntőt mondott máris indult karácsonyi zenebona. A Mits család zenés műsorával idén 30. alkalommal derítette jókedvre az ápolásra szoruló, bentlakó gyerekeket. A jól bejáratott gyermekdalok, a közös éneklés tökéletes ráhangolódás volt, a majd három méteres karácsonyfa alatt lapuló ajándékok átvétele előtt. A sok dal között akad olyan is, amit még az osztály dolgozói, és a szülők is együtt énekeltek az előadókkal és az ölükben megbúvó, most éppen nem olyan virgonc gyermekekkel. Péter, Gergő és Marci szívet melengető produkciója után elérkezett a karácsonyi ünnep tetőpontja, az ajándékok kibontása.

A halomba rakott dobozokról nem lehetett tudni, mit rejtenek. Kis doboz, nagy doboz, kosár, tele mindenfélével.

Az osztály karácsonyfája alá idén Székesfehérvár Önkormányzatának ajándékait Cser-Palkovics András polgármester hozta el a beteg kisgyermekek részére. Természetesen idén sem maradhattak el a fa alól Spányi Antal megyéspüspök meglepetései sem.

A megszokott kíváncsisággal kezdtek neki a gyerekek a csomagolások lehántásának. A szorosan körbeült dobozok gyorsan felfedték titkaikat. Sorra bukkantak elő a kisautók, nagyautó, babák, kirakók, mesekönyvek. Minden korú és nemű kisgyerek megtalálta a számára legmegfelelőbb ajándékot.

Az új játékok és a velük kapott új élmények remélhetőleg sokat segítenek nekik könnyebben átvészelni a kórházban töltött napokat, a családjuk hiányát és nem utolsó sorban, hozzájárulnak mihamarabbi felépülésükhöz.