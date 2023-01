A szülői szervezete a régi hagyományoknak megfelelően szervezte meg a szilveszteri bált az oktatási intézmény tornatermében. A Voice zenekar élő zenéje mellett mintegy 150 vendég várta a nagy pillanatot, vagyis hogy az óév átforduljon az újévbe. A szülői munkaközösség elnöke Csóri Norbert kérdésünkre elmondta: -Az iskola tanulóinak támogatását tűztük ki célul, hiszen a szülői szervezetnek alapvetően ez az elsődleges feladata itt Lajoskomáromban. Hosszú évek óta próbáljuk megszervezni ezt a bált, de az elmúlt időszak, köztük a két coviddal nehezített esztendő nem tette lehetővé, ám most lehetőség nyílt erre, amit mi azonnal ki is használtunk. Kiváló sportolók vannak ebben az iskolábam, birkózók, kézilabdások, focisták, illetve rendkívül tehetséges gyerek aktívak más területen, hiszen vannak itt néptáncosok, hangszereken játszó fiatalok, és aktív az énekkar is.

Az a megközelítőleg 150 fő, lakik itt fognak ma éjjel mulatni, azok mind a belépőjegyekkel, mind a tombola felajánlásokkal, illetve a tombola vásárlásokkal, valamint a támogatói jegyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy minden meglegyen a helyi iskolába járó gyerekeknek amire csak szükségük lehet.

Arra a kérdésre hogy mi a tombola fődíja Csóri Norbert azt felelte: -Egy helyi vállalkozó, a Páskom Cottage felajánlása a leginkább kiemelt tombolanyeremény, de emellett sok más értékes felajánlás is új gazdára lel itt az iskola tornatermében. Utóbbiakat az itt élő és dolgozó családok, illetve a helyi vállalkozók és persze a gyerekek szülei ajánlották fel.



A vezető hozzátette: -Ez egy olyan összefogásnak az eredménye, ami igazán példaértékű, arról nem beszélve, hogy ez itt élők meglehetősen lokálpatrióták, így hátha Lajoskomárom ról van szó, akkor nincs olyan szív amit nem tudsz kinyitni.

Mint megtudtuk az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az általános iskola létszáma, ugyanis most már Enyingről is rendkívül sok gyereket áthoznak ebbe az intézménybe. Erre szükség is van hiszen ez egy leszakadó ban lévő régió, ahol nagyon sok család igényli a támogatást.