Minderről laptársunk, a duol.hu számolt be. Mint írják, a felszámolás során az adós, jelen esetben a Dunaferr, tevékenységét tovább folytathatja, amennyiben ehhez a hitelezők megfelelő arányban hozzájárulnak. Ilyen módon akár lehetőség van arra is, hogy a tartozásokat a cég kitermelje és kifizetést, vagy egyezségkötést követően a megszüntetés helyett az adós fennmaradásával záruljon az eljárás. Amikor a felszámolás elindul, akkor a folyamat jogerős elrendelésével megszűnik a korábbi vezető képviseleti jogosultsága. A felszámolási eljárás befejezéséig már csakis a kijelölt felszámolóbiztos jogosult képviselni és irányítani a céget. Ő fogadja be a hitelezői igényeket és ő dönt majd a meglévő vagyon felosztásáról is. Döntésétől függ az is, hogy marad-e esély a további működésre. Mindez a remények szerint segíthet abban, hogy a cég működőképessége és így a munkahelyek is megmaradjanak.

Az ISD Dunaferr Zrt. működésének jogi háttere hosszú ideje nem biztosított, nincs igazgatósága, felügyelő bizottsága, sem cégvezetője, és jelentős, több, mint 500 milliárd forintnyi tartozása van. A munkavállalók bérét nem tudja a cég hónapok óta egy összegben kifizetni. A közelmúltban nem tudta kifizetni a villamosenergia számláit sem, ezért a kormány november 30-án a Magyar Közlönyben közzétett határozatával már megelőzte egy katasztrófahelyzet kialakulását azzal, hogy a cég zavartalan villamosenergia-ellátását rendeletileg szabályozta.

Habár kedden Evgeny Tankhilevich az ISD Dunaferr Zrt. legfőbb általános vezérigazgató-helyettese, egyben az ISD Kokszoló Kft. ügyvezető igazgatója, a szénhiány miatt elrendelte a kokszoló technológiai folyamatainak leállítását, ez szerencsére nem történt meg, ugyanis érkezett annyi szén, amely bizonyos ideig segíti a kokszoló életben tartását. Ez azért fontos, mert amennyiben a kokszoló teljesen kihűl, akkor a fala beomlik, és így gyakorlatilag ellehetetlenülhet a teljes nyersvasgyártás.