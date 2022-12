A megyében 7 iskolában – Fehérváron kívül többek között Kajászón, Csákváron, Sukorón, Felcsúton -, összesen 14 osztályban jártak a kamara munkatársai annak a programnak a keretében, amelyet még 2017-ben indított az OMVK. Az Ismerd meg a vadászokat elnevezésű ismeretterjesztő sorozat célja azonban mégsem a diákok vadászattal történő megismertetése, inkább a természetismeretre igyekeznek hangsúlyt fektetni, így terelgetve a legkisebbektől egészen a 18 éves korosztályig a fiatalokat. Ezen felül szeretnének olyan gyakran összekevert fajokat, vagy kifejezéseket is tisztába tenni, mint pl. a szarvas-őz, vagy az agancs-szarv kérdése. Minden évszaknak megvan a központi témája. Az őszi-téli időszak Fejér megyében a madáretetést állítja központba, hogy a gyerekek érezzék és vállalják a felelősséget a téli időszakban etetésre szoruló kistestű madarak iránt. Mindezeket Pechtol Szabolcs, a kamara Fejér Megyei Szervezete Kommunikációs és Oktatási Bizottságának az elnöke mondta el, aki péntek délelőtt a csákberényi iskolában tartott foglalkozást. Munkájában Právetzné Róth Hajnalka segített. A madáretetőkészítésben az egész iskola részt vett, ami – mivel a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolájának Csákberényi Telephelyéről beszélünk – összesen 36 alsós diákot jelentett.

A bevezető interaktív beszélgetésből kiderült, a csákberényi gyerekek talán az átlagnál is több madarat ismernek, ami nem csoda, hiszen a faluban már az óvodásokkal is sokat kirándulnak a környéken. Ennek megfelelően a madáretető készítésbe is nagy elánnal vetették bele magukat és lelkesen dolgoztak. Minden osztály elkészítette a saját etetőjét, akinek pedig ezek után megjött a kedve, az akár otthon szülői segítséggel is készíthet saját madáretetőt.