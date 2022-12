Az Instagram oldalon, annak természetéből adódóan elsősorban lazább, személyesebb témák kerültek terítékre Székesfehérvár polgármesterének legutóbbi „fogadóóráján”. Volt, aki például azt tudakolta, a foci vb-n kinek szurkol a város első embere. Nos, mint kiderült, Horvátországnak, akik ma este játszanak a döntőbe jutásért Argentínával.

Az elkerülőn vagy az új összekötő úton nem lehetne kialakítani a 67-es úthoz hasonló „zenélő” utat? – kérdezte az egyik hozzászóló. Nos, Cser-Palkovics András véleménye szerint túl közel lenne a lakott területekhez, s mivel nagyon messzire elhallatszik a hangja, nem biztos, hogy ennek mindenki örülne.

Miként alakul januártól az uszoda helyzete? – érkezett az újabb kérdés. Jelenleg még nincs végleges döntés, ez nyilvánvalóan annak a függvénye lesz, hogyan alakul januártól a földgázár. Ha ez alapján elegendő állami támogatás érkezik, akkor a város jó eséllyel nyitva tudja tartani az uszodát. De a döntésig türelmet kért a polgármester.

Örökzöld témaként merült fel a Balatoni úti gyakori torlódás megszüntetésének lehetősége. Erre a megoldást a Bakony utca és az elkerülő út összekötése adná, aminek az engedélyeztetése folyamatban van. „Ha az EU ideadná a Magyarországot megillető fejlesztési forrásokat, akkor 2024/25-ben indulhatna a beruházás…” – így a válasz.

A Móri út felújítása miatt mikor lesznek lezárások? – merült fel a kérdés. A válaszból megtudhattuk, hogy a munka a közművek felújításával kezdődik, ami nem annyira látványos. Nagyobb forgalomkorlátozásokra majd csak tavasztól lehet számítani.

A Halesz futópályát egyre többen használják, ám ezzel párhuzamosan egyre többen „szabálytalankodnak” is. Erre irányult az egyik kérdező felvetése, miszerint érdemes lenne kitáblázni, hogy ez a rekortán csík csak futásra való. A polgármester szerint ha valakik ezt nem veszik figyelembe, azt a problémát sajnos nem oldja meg egy tábla kiszúrása. Jobban kellene egymásra figyelnünk, az rengeteg problémát megoldana.

A színház hamarosan várható bezárása miatt is érkezett kérdés. A polgármester is tudja, hogy sokaknak hiányozni fog az intézmény, de ezt most muszáj meglépni. Viszont pénteken egy érdekes színházi kezdeményezést jelentenek majd be!

A Lime rollerek ugyancsak visszatérő témát jelentenek, az egyik kérdező a diákkedvezmény bevezetését tudakolta. „Semmi sem lehetetlen, így a diákkedvezmény sem, de ehhez a városnak jobb gazdasági helyzetben kellene lennie. Én örülnék, ha össze tudnánk hozni ezt!” – reagált a polgármester.

A pláza bővítést sokan várják, de mint kiderült, azon kívül, hogy a tervek már készen vannak, a város is csak várja a pláza tulajdonosának a döntését, hogy kezdődik-e, s mikor az építkezés.

Várja-e a karácsonyt a város első embere? – ezt is megkérdezte egy instagramozó. A válasz szerint nagyon, s ha minden összejön, a két ünnep között még egy kis szabadságra is eljuthat a családdal.