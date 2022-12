– A Fiatalokért Központ elnevezésű fejlesztést a sukorói képviselőtestület 2022. december 14-i ülésén megakasztotta azzal, hogy nem fogadta el a helyi építési szabályozás szükséges módosítását. Nem tudok mást elképzelni, mint hogy felültek a velenceihez hasonló ellenzéki propagandának. Ugyanis arra hivatkozott a testület, hogy a beruházóknak még nincs támogatási szerződésük. Tehát az általam igencsak becsült sukorói polgármester és a velenceivel össze sem hasonlítható testület a legnagyobb jóindulattal belesétált az ellenzék csapdájába – írja a bejegyzésében L. Simon László, aki hozzátette azt is, hogy a településnek és az egész térségünknek érdeke ez a fejlesztés, aki pedig félrevezette a képviselőket az nem csak a kormány szándékát végrehajtani kívánó egyetemi szervezetnek okozott kárt, hanem Sukorónak is. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója végül kiemeli, hogy az ügy még nem menthetetlen, a HÉSZ szükséges gyors módosítására lehetőség van, érkeznek az uniós források, a szükséges kormányzati szándék is megvan. Ő maga pedig bízik benne, hogy a sukoróiak nem követik a velenceieket, s nem azokra hallgatnának, akik mindig csak megakadályozni akarják mások értékes terveit. Sokkal inkább a térség képviselőjét lenne érdemes meghallgatni egy projektben, amely a kormány támogatását bírja.

(A teljes bejegyzést a képre kattintva olvashatja el.)

Az üggyel kapcsolatban felkerestük Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszonyt is, aki nem kívánta sem kommentálni, sem érdemben kifejteni a döntésük hátterét. Telefonon csak annyit mondott: „Karácsony közeledtével maradjunk a békénél. Áldott, békés ünnepeket kívánva a FEOL-nak."

Hogy mi lesz a Fiatalokért Központ sorsa azt egyelőre nem lehet tudni, de hogy az ügynek még lesz folytatása, az szinte egészen bizonyos. A döntésre és érdemi válaszra azonban jövő év elejéig biztosan várni kell, ugyanis egészen január 6-ig zárva tart a polgármesteri hivatal Sukorón.

A terület országgyűlési képviselőjét, Tessely Zoltánt is megkeressük az üggyel kapcsolatban.