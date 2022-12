Nem csak napközben, de sötétedés után is hangulatos – idén is - a Kori liget. A korcsolyázók számára csodaszép ünnepi kivilágítás teszi még különlegesebbé a korcsolyázással töltött pillanatokat. Az általános nyitvatartási idő – hétköznap reggel 8 és este 20 óra között, hétvégén reggel 10 és este 20 óra között – az óév utolsó napjára is igaz. December 31-én, szombaton ugyanis 10 és 20 óra között jöhetnek korizni a látogatók. Ám annak sem kell csalódnia, aki az újév első napján szeretne jégre szállni, ugyanis január 1-jén, vasárnap is kinyitnak, ám ekkor várhatóan délben lehet először korcsolyát húzni a ligetben.