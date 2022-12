Második alkalommal hoznak a szervezők ilyen eszközöket az intézmény különböző osztályaira, könnyebbé téve ezáltal a betegek mindennapjait és magát a lábadozást. A kórház főigazgatóját megkérdeztük, hogy mennyire érzik majd magukat otthonosabban a betegek a tévékkel felszerelt szobákban, illetve, hogy pontosan hova is kerülnek a most kapott ajándékok? Bucsi László így felelt: -Ahogy azt mindenki tudja, körülbelül másfél éve volt itt egy tűzeset, melyet egy képcsöves televízió meghibásodása okozott. Akkor a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kigyulladt tévét eltávolítottuk, ahogy később az összes ilyen típusú készüléket is. Új televíziókat nem tudunk vásárolni, ezért is fantasztikus egy ilyen felajánlás. Már korábban is LED-es televíziók hada érkezett és most is jött 50 darab. A ma átvett tévéket az út másik oldalán, a pszichiátriai osztályon fogjuk felszerelni. A betegek örülni fognak, különösen a lábadozók, akik már nem a fájdalmukkal, hanem csak a gyógyulásukkal vannak elfoglalva.

Ellenbacher Attila, a Ne Dobd Ki Alapítvány kurátora az átadón elmondta: -Nem először szállítunk a fehérvári kórháznak televíziókat. Annak idején a hírekből tudtuk meg, hogy milyen gondokkal küzdött a Fejér megyei kórház, és mivel mi 10 éve foglalkozunk televízióadományozással, ezért megkerestük az intézményt. Most, hogy újra itt vagyunk nem csak újabb 50 tévét hoztunk, hanem egy analóg fejállomást is átadtunk a főigazgatónak. Ez az egység alkalmas a 11 földfelszíni digitális csatorna analóggá alakítására, ami el tud látni 200 hagyományos vagy LED-es, illetve LCD tévét antennajellel.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Aztán lekerült a félszáz lapostévé és a fejegység a HWD Recycling Kft ponyvás teherautójáról, ahol addig lapult. Az elektromos hulladékokat szétbontó és újrahasznosító cég társtulajdonosa és egyben stratégiai igazgatója Höflinger Norbert elmondta: -Mi rengeteg olyan elektronikai eszközt, köztük tévét bontunk szét, amely még újrahasznosítható lenne. Néhány éve találkoztunk az alapítvánnyal, és azóta tévékkel és különböző híradástechnikai eszközökkel, amelyekből ők rendszereket tudnak építeni. Két okból is szívesen segítünk másoknak. Egyrészt mert erre sokaknak szüksége van, másrészt akkor ezek a régebbi, de még működőképes eszközök új életre kelnek és mindezt úgy, hogy betegeket segít a gyógyulás felé vezető úton.