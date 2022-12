Intimszféra 1 órája

Ki lesett meg kit Nádasdladányban? (videóval)

Mindketten a természetet járták a maguk örömére, mikor egymásba botlottak. Már korábban is tudtak a másik létezéséről, de még sosem találkoztak szemtől szemben. Most ez is megtörtént.

Illusztráció! Forrás: Pexels.com

Délelőtti sétára indult Csíkvári Péter a Malom-csatorna mentén, amikor észrevette, hogy valami mocorog a növények között a víz szélén. Egy vidra szöszmötölt a sásban. Lopakodva közelítette meg, hogy videóra tudja venni az amúgy nálunk éjszakai életmódot folytató kis ragadozót. Örült, hogy végre valójában is láthatja a kis "Lutrát", de arra végképp nem volt felkészülve, ami ezután történt. A meglesett állat a vízbe merülve felé úszott, és pont ott, ahol Péter állt, kimászott, majd alaposan szemügyre vette az életének intim szférájába tolakodó embert. Miután felmérte a kukkolót, visszabújt a vízbe és elúszott a dolgára, talpig meglepődésben hagyva a paparazzót. Péter azt mondja, korábban is látta már az állat nyomait, de eddig még nem sikerült őt magát is megpillantania. A vidra távozásakor már nem ment utána, hagyta nyugodtan elúszni. Vezető képünk illusztráció!

