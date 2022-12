A kisfiúnál ugyanis nemrég agydaganatot diagnosztizáltak. Az életmentő műtétre októberben került sor, s mint lapunk megírta, ezt követően a család gyűjtést indított, hiszen a szülők Koppány mellett két egészséges és egy 11 éves, autista spektrumzavarral küzdő kisfiút is nevelnek. Így pedig, hogy az anyukának, Heninek és Koppánynak a hétköznapokat Budapesten kell töltenie a kezelések miatt, az édesapának kell vigyáznia a gyerekekre – a bevételeiket tehát át kellett csoportosítaniuk, jól beosztaniuk.

– Koppány kapja még a novemberben elkezdett sugárkezelést, amely – ha minden jól megy – január közepén ér véget – mondja Heni. – A szteroidok miatt hízott a kis pofija, új maszkot kellett neki csináltatni. Néha nyűgös, szívesen hazamenne már a testvéreihez, az apukájához, de megérti, amikor azt mondom: nem lehet – teszi hozzá az édesanya.

A karácsonyt otthont töltötték, mivel egyrészt ünnepekkor nincsen sugárkezelés, másrészt pedig éppen hétvégére esett az ünnep, amikor amúgy is otthon lehetnek. Várhatóan az új év első napja is családi körben telhet, amennyiben nincsen panasz. Legyen így! – állapodunk meg Henivel.

A kisfiú pofija a szteroidoktól felduzzadt. Anyukája, Heni is vigyáz rá

Ha pedig véget ér a sugárkezelés, az ugyancsak fővárosi Bethesda Gyermekkórházba helyezik át a székhelyüket, ugyanis ott rehabilitálják majd a kisfiút. Koppány nem mellesleg nagyon szépen fejlődik.

– Egy gyógytornász és én is napi szinten foglalkozom vele. Az ügyességét fejlesztve labdát dobálunk neki, segítjük a járókeretes közlekedését, tornázunk, s mivel a bal fele lebénult, arctornát és arcmasszázst is adunk neki – részletezi az anyuka. Majd boldogan hozzáteszi: most már beszélgetnek Koppánnyal, félig-meddig egyedül eszik a kisfiú, s ha a kezét fogják, a járás is egészen szépen megy neki.

Ami pedig a segítséget illeti: tartós élelmiszerekből utoljára novemberben kaptak nagyobb mennyiséget, decemberben egy kis liszt, cukor, tea és tészta érkezett a családhoz. Olvasóinkon keresztül némi pénz is állt a házhoz, ebből ugyancsak élelmiszerre tudtak költeni. Az egyik olvasónk például megbeszélte két unokájával, hogy ebben az esztendőben csak kisebb ajándékokat kapnak a Mikulástól, hogy Koppánynak és családjának egy kicsit segíteni tudjanak.

