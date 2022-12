Ha minden jól megy, jövő év elején kereskedelmi szempontból is megnyithat a cukrászda új szárnya, amiben az idei mézeskalács falu is helyet kapott. A tágasabb hely nagyobb asztal elhelyezését tette lehetővé, amire több házat és gazdagabb részleteket magában foglaló falu épülhetett, aminek közepén már patak is húzódik. A mostani alkotás egy ember egy heti munkájával készült el, az építményekbe belekerült nagyjából 200 tojás – sárgájának nagy része a mézeskalács tésztájába, a fehérje pedig a havat alkotó habba ment – 30 kilogramm liszt, 10 kilogramm méz és nagyjából 20 kilogramm cukor. Na és persze a fűszerek, hiszen jellegzetes mézeskalács illat nem maradhat el!

A tavalyi terveket egyelőre még nem sikerült megvalósítani, így nem készült el a dupla, váltóval működtethető kisvasút és még a gyerekek számára sem vált interaktívvá a mézeskalács falu, de az elképzelések megvalósítását nem adták fel. Az alkotás ezúttal a szokásos módon nem január 6-ig, hanem tovább marad kiállítva, ugyanis a cukrászda január 8-ig zárva tart az ünnepeket követően.