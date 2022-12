A környéken élők kérésére készült el a fejlesztés, ami nem pusztán a burkolati jelek felfestését jelentette, hiszen egy biztonságos gyalogos-átkelőhely létesítéséhez a megfelelő közvilágítást és a járdakapcsolatokat is ki kell építeni, a szegélyek szintbe süllyesztésével együtt – mondta Östör Annamária, a terület önkormányzati képviselője a december 6-ai műszaki átadáson az önkormányzati kommunikációs központ közleménye alapján. Ugyanitt az is elhangzott, a beruházás a városrészre fordítható fejlesztési keretből valósult meg mintegy 9 millió forintból.

Az írás arra is kitér, hogy a Kassai út – Vágújhelyi utca kereszteződésében különösen nagy a gyalogos forgalom, hiszen az iskolába járók, az autóbusszal közlekedők és a Bory-vár felé tartó turisták is ezen az útvonalon járnak. Az Öreghegy fejlődése pedig magával hozza azt is, hogy a városrész gyűjtőútjain időszakosan megnő a forgalom és az úton való átkelést – különösen a buszmegállók környékén – jelentősen biztonságosabbá teszi egy-egy gyalogos-átkelőhely. Nem utolsósorban pedig a kereszteződést használó autósok is figyelmesebben közlekednek az átkelőhelyek környékén, tette hozzá a képviselő.