A szépségverseny nem ismeretlen Lilla számára, aki tavaly a rendezvény arca volt, illetve a Miss Hungary háziasszonyi szerepét is betölthette természetes szépségével. A 2022-es döntőt 150 néző jelenlétében december 11-én Budapesten, az Aquaworld Hotel Amazonas dísztermében rendezik meg. Az összesen 26 tagú mezőny a Crystal kis és nagyestélyi valamint a Paloma fürdőruháiban mutatkozik be a zsűri előtt. A rendezvényt színesíti több fellépő mellett a Freelusion Show és a Dinasua Design.

Horváth Lilla

Horváth Lilla így értékelte az előkészületeket: – A versenyt egy fotótábor előzte meg Hajdúszoboszlón. Számomra nagyon jó élmény volt a fotózások alatt a vonzó nőiességet előtérbe helyezni. Úgy érzem, ez egy picit mindig a kísérletezésről szól, mert összhangba kell hozni a frizurát, a sminket, a ruhát és a saját stílust. A tábor újdonságokat is tartogatott: új barátokat, előadásokat és közös programokat. A döntős lányokról több ezer fotó és több órányi filmanyag is készül. A legjobb fotókat és pillanatokat a rendezvény részeként mutatják be.

Lilla egy kéttannyelvű gimnázium tanulója. – Nagyon szeretem az iskolámat, mert az a hely, ahol rengeteg barát vesz körül. Kollégistaként ugyan minden percem be van osztva, de edzésekre mindig szakítok időt. Egy kiadós jégkorongedzés megmozgatja minden porcikámat, és jó kedvre derít. A másik kedvencem a lovaglás, és az is előfordul, hogy nővéremmel boksz-aerobik órán veszünk részt. A tanulás, az edzések, a baráti és családi beszélgetések mellett fontos, hogy odafigyeljek az étkezésemre, a bőröm, a hajam meghálálja a gondoskodást. Minél többet szeretnék tanulni a világról, hogy jól és könnyen eligazodhassak benne – avat be a jövőre vonatkozó terveibe Horváth Lilla.

Vasárnap szurkolhatunk Bertirotti Mona Millának is, aki Belgiumban született Bruxelles városában, édesapja olasz, édesanyja magyar. – Öt évvel ezelőtt költöztem Magyarországra, és itt élek Dunaújvárosban. A Rudas középiskolába pénzügyi és számviteli szakra járok 10. évfolyamon, bár a jövőmet a szépségiparban képzelem el. Hobbim a nyelvtanulás, jelenleg franciául és angolul beszélek, szeretnék még több nyelvet elsajátítani, ezenkívül még a tánc és a sminkelés is érdekel – magyarázza Mona.

Bertirotti Mona Milla

– Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a szépségversenyen, régóta dédelgetett álmom, azért jelentkeztem erre a megmérettetésre, mert azt gondolom, hogy hozzásegít a jövőben elképzelt terveimhez.

Mona hozzátette, hogy a felkészítő tábor nagyon tetszett neki, gyönyörű helyen rendezték meg, és szerencsére nagyon jó idő volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a külső fotózások remekül sikerüljenek.

– Hasznos tapasztalatszerzési lehetőség volt, és ezen kívül még barátságokat is kötöttem. A múlt hétvégén voltak a ruhapróbák, gyönyörű estélyi ruhákat kaphattunk, alig várom, hogy végigvonulhassak azokban a kifutón. Egy kicsit izgulok, de már kíváncsian várom a vasárnapi döntőt. Hálás köszönet mindazoknak, akik rám szavaznak, megpróbálom a legjobbat nyújtani – meséli bizakodva.



